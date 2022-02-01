Директора львовской аптеки подозревают в присвоении почти 1 миллиона при продаже лекарств для онкобольных

Полиция объявила директору львовской аптеки о подозрении в присвоении 900 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Руководитель аптеки вносила недостоверные данные о стоимости медицинских препаратов во внутреннюю систему учета. В частности, входную стоимость на препараты для онкобольных она занижала более чем в десять раз, зато продавались лекарства по реальным ценам. Разницу фигурантка присваивала, всего она получила от «схемы» почти 900 тысяч гривен.

Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы. По данным «Zaxid.net», фигурантка работала в сети аптек «DS».

Напомним, ранее СБУ задержала житомирских медиков, которые заставляли онкобольных покупать бесплатные лекарства.