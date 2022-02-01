В Николаеве будут судить дельцов, у которых изъяли около 28 тонн контрафактного алкоголя и спирта

В Николаеве судят трех членов организованной преступной группы, которые незаконно изготовляли и реализовывали фальсифицированный алкоголь.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Напомним, ранее в Николаеве полиция и СБУ накрыли четыре подпольных цеха, где изготавливали фальсификат алкоголя.

Участники группировки оборудовали подпольные цехи, в котором систематически изготавливали фальсификат и продавали его жителям области. В результате 10 обысков в складских помещениях и автомобилях изъяли 5459 литров этилового спирта и 22 тысячи 292 литра незаконно изготовленных алкогольных напитков.

В суд направили обвинительный акт по делу. Обвиняемым грозит лишение свободы сроком от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно производимых товаров, а также орудий производства.