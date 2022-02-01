В Первомайске вор оформил на свою жертву восемь онлайн-кредитов

В Первомайске полиция задержала 18-летнего ранее судимого парня, который подозревается в краже и мошенничестве.

Об этом сообщили в Первомайском районном отделе полиции.

В конце прошлого года подозреваемый похитил женскую сумку, в которой были мобильный телефон женщины, её документы и записи с ПИН-кодами к банковской карте и интернет-банку. Парень от имени женщины оформил ряд микро-онлайн кредитов и получил почти 13 тысяч гривен.

Пострадавшая не сразу узнала, что у нее восемь кредитов, а через некоторое время – когда она восстановила сим-карту, и ей начали звонить по поводу задолженности. После этого она обратилась в полицию. Проведя розыскные и следственные действия, полицейские установили мошенника. Ему грозит заключение сроком до шести лет.

Напомним, ранее на жительницу Николаевщины аферисты оформили два онлайн-кредита.