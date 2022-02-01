Коболев опубликовал видео начала обыска в его доме – говорит, что причиной стал «газ Жеваго»

Бывший глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев опубликовал видео обыска в своем доме, который во вторник, 1 февраля, провели сотрудники ГБР. По его словам, основанием для проведения обыска послужили уголовные производства по факту мирного урегулирования проблемы так называемого «газа Жеваго».

Об этом Коболев написал на своей странице в Facebook.

Коболев рассказал, что к моменту начала следственных действий находился в Черниговской области в гостях у друзей, но вернулся.

«Комментировать саму процедуру обыска уже в моем присутствии не буду, но на его формальном поводе стоит немного остановиться: основанием стало уголовное дело по факту мирного урегулирования проблемы так называемого «газа Жеваго». Дело тянется уже относительно давно (как и большое количество других дел, которые открывались и продолжают открываться либо с целью банального устрашения, либо публичной дискредитации команды Нафтогаза 2014-2021). О нем много публично доступной информации в прессе, на сайте Нафтогаза, поэтому не вижу смысла здесь и объяснять в деталях», - написал Коболев.

Экс-глава «Нафтогаза Украины» добавил, что «про облема возникла более 20 лет назад».

«В процессе урегулирования проблемы команды Нафтогаза и Укртрассгаза руководствовались интересами этих компаний и смогли предотвратить незаконное списание денежных средств на сумму около 2 млрд. грн. (в том числе вернуть более 200 млн. грн. уже списанных средств), что значительно превышало рыночную стоимость самого спорного газа в период урегулирования», – написал Коболев.

Как известно, следователи ГБР осуществляют досудебное расследование противоправного отчуждения 305 миллионов кубометров природного газа должностными лицами АО «Укртрансгаз», НАК «Нафтогаз Украины» с участием с другими лицами.

Руководство НАК «Нафтогаз Украины» по обращению АО «Укртрансгаз» согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований. Руководствуясь решением руководства государственной компании, Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 вывести из собственности государства 305 миллионов кубометров природного газа.

По выводам экспертов, сумма подтвержденного ущерба составляет 2 миллиарда 182 миллионов гривен.

По информации НВ, очевидно, речь идет о мировом соглашении, утвержденном определением Хозсуда Киева по делу № 17/32 от 13 ноября 2020 года.

Мировое соглашение было заключено по делу по иску АО «Укрэнергосбыт» к компании «Укртрансгаз» о признании права собственности на газ объемом 305 млн кубометров и об обязательстве поставить этот газ.

В подписании мирового соглашения приняли участие компании АО «Укртрансгаз» , ООО «Профи Газ», ЧАО «Укрэнергосбыт» , ООО «Финансовая компания Фин-Инвест» .

Начало дела достигает 1999 года, когда Укрэнергосбыт передало Укртрансгазу 418 млн кубов природного газа для поставки потребителям. 305 млн кубометров топлива из этого объема остались в газотранспортной системе - и стали предметом судебного процесса, растянувшегося более чем на 20 лет.

«Газом Жеваго» это дело называют из-за того, что компания «Укрэнергосбыт» фигурировала в нескольких уголовных производствах Генпрокуратуры, связанных с выводом средств рефинанса из банка «Финансы и кредит» , принадлежавшего бизнесмену Константину Жеваго.