Суд арестовал бывшего полковника Голубана по делу о массовых беспорядках в Украине

Печерский районный суд Киева отправил под стражу полковника Юрия Голубана, которого подозревают в подготовке массовых беспорядков в Киеве и других городах.

Об этом сообщают «Ґрати» в Telegram-канале.

Как известно, в Киеве 30 января задержали группу лиц, которые планировали насильственные акции для дестабилизации ситуации в стране. По словам главы МВД, организаторы акции хотели привлечь до 5 тысяч человек, из них около 1,5 тысяч «титушок», которые должны были спланировать драки с полицейскими. Позже стало известно, что по делу о массовых беспорядках задержали бывшего полковника полиции Голубана.

Спикер департамента спецрасследований Нацполиции Наталья Калиновская сказала, что суд арестовал Голубана на 60 суток.

Напомним, что следствие подозревает Голубана в том, что он и еще один человек организовали проведение массовых беспорядков в Киеве и ряде городов Украины. Правоохранители выясняют, кто выступал организатором этих спланированных беспорядков. Не исключают связь с Россией.

Справка:

Полковник Национальной полиции Голубан с 1994 года служил в спецподразделениях МВД Украины и СБУ, в частности, в «Альфе». В 2014 году ушел в батальон «Киев-1», служил в горячих точках АТО, был командиром роты спецназначения при ГУНП в Донецкой области.

В 2017 году Служба Безопасности Украины завела на него уголовное дело, заподозрив в государственной измене. По данным следствия, в начале боевых действий на Донбассе тот воевал на стороне террористов. Дело было открыто под давлением журналистов и общественности.

В феврале 2019 года тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что в отношении Голубана продолжалось расследование, он был уволен из органов. По его словам, когда следствие начало выяснять детали, стало понятно, что в 2014 году Голубан более месяца «неизвестно где находился». Однако точных доказательств его вины не было.