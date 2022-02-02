Экс-директора львовского КП подозревают в причастности к хищению ₴6 миллионов на реконструкции мусорного полигона

СБУ разоблачила схему хищения 6 миллионов гривен, выделенных на реконструкцию мусорного полигона во Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В августе-октябре 2018 года руководитель львовского коммунального предприятия перечислил на счет подрядной организации авансовые платежи на сумму 5,49 миллиона гривен. Одновременно на счет подрядчика поступила оплата якобы за выполненные работы на сумму 740 тысяч гривен без подтверждающих документов и составленных актов приема выполненных работ.

Подрядчик должен был провести работы по реконструкции полигона до конца 2018 года. Однако, как оказалось впоследствии, средства подрядчик направил на счет компаний-«прокладок». К работам по реконструкции полигона злоумышленники так и не приступали.

В ходе аудита и судебной экономической экспертизы подтверждено нанесение ущерба на сумму 740 тысяч гривен. Также идет экспертиза для подтверждения нанесения ущерба на сумму 5,49 миллиона. Бывшему директору коммунального предприятия Львовского горсовета сообщили о подозрении в присвоении имущества (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, как в сентябре 2016 года мэр Николаева Александр Сенкевич признал, что на мусорный полигон возле Николаева будут привозить бытовые отходы из Львова. Городской голова назвал это временной мерой. Тогда это решение вызвало возмущение у части горожан.