Жителя Баштанки полиция подозревает в 45 эпизодах мошенничества в интернете

Полиция установила причастность 31-летнего жителя Баштанки к еще 10 фактам мошенничества при продажах в интернете.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Всего доказана причастность подозреваемого к совершению 45 преступлений. Деятельность аферистов, специализировавшихся на продаже несуществующего товара в интернет-магазинах, полиция разоблачила в июле прошлого года.

«Аферисты обманывали граждан, продавая с фейковых аккаунтов в социальной сети одежду и обувь по ценам значительно ниже рыночных. Никакого товара у мошенников не было, но от покупателей они требовали и получали полную предоплату, а после поступления денег блокировали клиентов и больше не выходили на связь», - говорится в сообщении.

Полиция продолжает устанавливать пострадавших, попавших в ловушку именно этих мошенников. Указанному фигуранту грозит лишение свободы сроком до восьми лет.