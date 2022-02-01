Под суд отдали обвиняемых в деле о «продаже» должности главы Николаевской ОГА

В суд направили обвинительный акт в отношении трех участников организованной преступной группы. Их обвиняют в мошенничестве при якобы «продаже» должности главы Николаевской ОГА.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Как известно, 10 августа 2021 полиция задержала группу лиц, которые за 600 тысяч долларов обещали «продать» должность главы Николаевской ОГА. Организатором преступной схемы оказалась 64-летняя жительница Киева Татьяна Павлова - бывшая сотрудница управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. В сообщники женщина привлекла 36-летнего жителя столицы – главу правления благотворительной организации Алексея Оскера, который трижды пытался избраться в Верховную Раду, и все три раза безуспешно. Ранее он также был помощником на платной основе народного депутата 8 созыва от Радикальной партии Алексея Ленского.

«Злоумышленники узнали о желании жителя Одессы занять должность главы Николаевской ОГА, решили мошенническим путем завладеть его денежными средствами. Они сообщили гражданину заведомо ложные сведения о том, что могут повлиять на должностных лиц Офиса Президента Украины и других государственных органов. Для этого гражданину необходимо предоставить им 500-700 тысяч долларов США якобы для передачи их чиновникам Офиса Президента Украины», - отмечено в сообщении.

Злоумышленники в течение полугода проводили собеседования с «кандидатом на должность». Фигурантов задержали при получении первой части взятки на сумму 200 тысяч долларов США.