БЭБ и СБУ обыскивали комбинаты Ахметова – подозревают занижение рентной платы за использование недр на ₴18 миллиардов

БЭБ проводило следственные действия на предприятиях, которые занижали рентную плату за пользование недрами. Ущерб бюджету составляет около 18 миллиардов гривен.

Об этом сообщается на сайте Бюро экономической безопасности.

Своими действиями должностные лица компаний, в период 2018 – 2020 годов, осуществили умышленное уклонение от уплаты налогов в сумме около 18 миллиардов гривен, чем нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах.

Уголовное производство начато по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов должностными лицами четырех предприятий, подтверждаемых соответствующими выводами аналитических исследований, проведенных Госналоговой службой Украины.

Детективы БЭБ провели обыски в административных зданиях компаний. Также осмотрели месторождения и производственные мощности по переработке полезных ископаемых. Проводятся экспертизы.

Следственные действия проводят детективы БЭБ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора во взаимодействии со Службой безопасности Украины. К проведению следственных действий также привлечены специалисты НАН Украины, КНИИСЭ и геодезисты.

В ведомстве отметили, что досудебное расследование проводится с соблюдением норм Уголовного процессуального кодекса Украины

Пресс-служба группы компаний «Метинвест» заявила, что следственные действия проходили на их горно-обогатительных предприятиях в Кривом Роге. В «Метинвесте» назвали мероприятия правоохранительных органов «давлением».

Отметим, что руководство активами группы осуществляет управляющая компания Группы ООО «Метинвест Холдинг», основными акционерами которой являются группа «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) Рината Ахметова и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского.

Напомним, что что состояние украинского олигарха Рината Ахметова за 2021 год выросло более чем на 50% и теперь составляет $11,7 миллиарда.

Также ранее сообщалось, что противостояние с Зеленским может обойтись Ахметову в сумму до $880 миллионов.

Еще напомним, как в 2020 году Черноморская таможня выявила ряд нарушений, в частности минимизацию платежей со стороны «НГЗ» и подала иск об отмене разрешения на помещение товаров под таможенный режим переработки на таможенной территории.

Ранее сообщалось, что 27 марта 2020 года судья Игорь Устинов вынес решение в пользу ООО «НГЗ» (входящей в состав ОАО «РУСАЛ» Дерипаски) об обеспечении иска, которым остановил действие решения Черономорской таможни Гостаможслужбы, об отзыве разрешения на помещение товаров в таможенный режим переработки на таможенной территории.

После этого руководитель Черноморской таможни Гостаможслужбы Александр Щуцкий возмутился решением судьи Николаевского окружного административного суда Игоря Устинова, которое позволяет ООО «Николаевский глиноземный завод» избежать уплаты налогов. Кроме того, Щуцкий заявил, что из-за ситуации с НГЗ, Николаевская область находится на пороге экологической катастрофы.

Также сообщалось о том, что по словам и.о. главы Черноморской таможни, предприятие олигарха Дерипаски ежемесячно платит в фонд николаевского СБУ и других правоохранителей, чтобы избежать лишних разбирательств.

К тому же, в Черноморской таможне заметили, что судьи Николаевского админсуда в любом деле принимают решения исключительно в пользу НГЗ.

Позже, и.о. начальника Черноморской таможни заявил, что о ситуации с НГЗ всем было известно, но «суды и руководство города годами сознательно закрывали глаза на весь этот беспорядок».