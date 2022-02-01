СМИ опубликовали видео, как нардеп Трухин после ДТП хотел договориться с патрульными – в «СН» намерены исключить его из партии

В сети появилось журналистское расследование ДТП с участием народного депутата от партии «Слуга Народа» Александра Трухина.

Соответствующее видео опубликовала «Украинская правда».

В частности, на видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским.

Также народный депутат утверждает, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Трухин обращался к правоохранителю и обещал «найтись» потом и «отблагодарить».

Когда полицейский попытался объяснить народному избраннику, что за такие договоренности есть уголовная ответственность, то «Слуга Народа» посоветовал ему «не исполнять».

Кроме видео с камер, УП опубликовало разговор с сотрудником патрульной полиции Сергеем Петриком, который приехал туда одним из первых и фиксировал аварию. Именно на его бодикаме зафиксирован разговор с Трухиным.

По его словам, у нардепа были признаки алкогольного опьянения, но он отказался пройти тест на «Драгере».

- У него духан, и у этого духан, и у тех двух духан. Все готовые, — говорит на видео патрульный.

Также на видео зафиксирован момент, когда Трухин, уже уйдя в лес, говорил о «спортивной сумке», которая находилась в багажнике его авто, - в ней, по словам нардепа, находилось около «150 тысяч». Как рассказал патрульный, Трухин предлагал деньги «всем» за «решение вопроса».

Помимо этого, как следует из записей с нагрудной камеры, патрульный заявлял Трухину, что все участники аварии говорили, что именно нардеп находился за рулем Audi (однако неизвестно, на кого свидетели указывали уже при отборе пояснений). Сам Трухин это отрицал, и продолжал настаивать на том, что управлял автомобилем в момент аварии другой человек.

На данный момент также неизвестно, приобщено ли данное видео к материалам уголовного производства по факту ДТП. Кроме того, на момент аварии камер наблюдения на этом участке дороги не было из-за ремонтных работ.

После того, как было обнародовано данное видел, свой комментарий дал глава парламентской фракции Давид Арахамия. В «Слуге Народа» заявили, что нардеп Александр Трухин должен выйти из партии и из фракции. В случае, если он не сделает этого самостоятельно, то будет проведено голосование, на котором такое решение и будет принято.

«Мы ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина. Но кадры из нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание. Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина. Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, голосовавшие за нас. Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии «Слуга Народа». Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает – такое решение все равно будет принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование. А в других вопросах Александр Трухин должен сотрудничать со следствием, чтобы уже не нам, а обществу ответить на вопросы, касающиеся ДТП и всего происходящего после него».

Как известно, по данным СМИ, 23 августа народный депутат от «Слуги народа» Александр Трухин, якобы будучи в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. Тогда в Дарницком районе столицы автомобиль Audi, не соблюдая безопасную дистанцию во время движения, въехал в Ford, который двигался впереди. А Ford - в автомобиль Daewoo. В результате тройной аварии пострадали шесть человек. В протоколах полиции, сделанных на месте ДТП, водителем автомобиля нардепа значится другой человек. Вскоре полиция передала дело в Государственное бюро расследований.

Позже Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что следствие по делу о ДТП с участием народного депутата Александра Трухина пока не получило информации, которая помогла бы установить, кто был за рулем автомобиля во время события - нет записей с камер видеонаблюдения.

Кроме того, Государственное бюро расследований не владеет материалами о том, что депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Трухин после ДТП с его участием проходил освидетельствование на предмет наличия или отсутствия в его крови алкоголя или других запрещенных веществ.