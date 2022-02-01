В МВД отрицают, что нардеп Трухин после ДТП пытался о чем-то «договориться» с министром Монастырским

В МВД заявили, что уголовные производство по факту возможной причастности народного депутата Александра Трухина к ДТП с пострадавшим расследуют в ГБР, поэтому он не пытался «договориться» с министром Денисом Монастырским.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Как известно, в СМИ опубликовали видео с бодикама патрульного после ДТП с нардепом Александром Трухиным. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским. Также нардеп утверждает, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Трухин обращался к правоохранителю и обещал «найтись» потом и «отблагодарить». В «Слуге Народа» намерены исключить Трухина из партии.

«Народный депутат Украины является специальным субъектом уголовного производства. Уголовные производства, в которых он может фигурировать в качестве подозреваемого, входят в подследственность Государственного бюро расследований. Именно потому, что в ходе следствия полицией были получены факты, свидетельствовавшие, что за рулем автомобиля «Ауди» мог быть народный депутат Украины, уголовное производство было передано из Национальной полиции в Государственное бюро расследований. Поэтому подчеркиваем, что все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Украины А. Трухин о чем-то пытался «договориться» с Министром внутренних дел Украины не соответствуют действительности», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что полицейские тогда добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию ДТП.

Установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины и принятие соответствующих процессуальных решений входят в полномочия Государственного бюро расследований.

Как известно, в СМИ сообщали, что 23 августа 2021 года народный депутат от «Слуги народа» Александр Трухин, якобы будучи в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. Тогда в Дарницком районе столицы автомобиль Audi, не соблюдая безопасную дистанцию во время движения, въехал в Ford, который двигался впереди. А Ford - в автомобиль Daewoo. В результате тройной аварии пострадали шесть человек. В протоколах полиции, сделанных на месте ДТП, водителем автомобиля нардепа значится другой человек. Вскоре полиция передала дело в Государственное бюро расследований.

Позже Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что следствие по делу о ДТП с участием народного депутата Александра Трухина пока не получило информации, которая помогла бы установить, кто был за рулем автомобиля во время события - нет записей с камер видеонаблюдения.

Кроме того, Государственное бюро расследований не владеет материалами о том, что депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Трухин после ДТП с его участием проходил освидетельствование на предмет наличия или отсутствия в его крови алкоголя или других запрещенных веществ.