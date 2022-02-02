ДТП с Трухиным: Нардепа исключили из «Слуги Народа», а Венедиктова поручила НАБУ открыть производство

Народного депутата Александра Трухина исключили из партии «Слуга Народа».

Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля, сообщила спикер «СН» Юлия Палийчук.

Как известно, в СМИ опубликовали видео с бодикама патрульного после ДТП с нардепом Александром Трухиным. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским. Также нардеп утверждает, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Трухин обращался к правоохранителю и обещал «найтись» потом и «отблагодарить». В МВД, в свою очередь, отрицают, что Трухин после ДТП пытался о чем-то «договориться» с Монастырским.

Исключение его из партии означает прекращение его полномочий как главы Полтавской областной организации партии.



«Партия также призывает фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде скорейшее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения», - говорится в заявлении Елены Шуляк.

Тем временем Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что дала поручение зарегистрировать уголовное производство.

«К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю за НАБУ», – написала Венедиктова.

Как известно, в СМИ сообщали, что 23 августа 2021 года народный депутат от «Слуги народа» Александр Трухин, якобы будучи в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. Тогда в Дарницком районе столицы автомобиль Audi, не соблюдая безопасную дистанцию во время движения, въехал в Ford, который двигался впереди. А Ford - в автомобиль Daewoo. В результате тройной аварии пострадали шесть человек. В протоколах полиции, сделанных на месте ДТП, водителем автомобиля нардепа значится другой человек. Вскоре полиция передала дело в Государственное бюро расследований.

Позже Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что следствие по делу о ДТП с участием народного депутата Александра Трухина пока не получило информации, которая помогла бы установить, кто был за рулем автомобиля во время события - нет записей с камер видеонаблюдения.

Кроме того, Государственное бюро расследований не владеет материалами о том, что депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Трухин после ДТП с его участием проходил освидетельствование на предмет наличия или отсутствия в его крови алкоголя или других запрещенных веществ.