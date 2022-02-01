В Чернигове отдали под суд двоих патрульных, которые спокойно наблюдали, как их коллег жестко избивали

В Чернигове в суд направили обвинительный акт в отношении двух сотрудников управления патрульной полиции по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины). Они бездействовали во время жестокого избиения других полицейских.

Об этом сообщили в Черниговской областной прокуратуре.

Как известно, в ночь на 2 октября 2021 года в Чернигове прохожие нашли тело погибшего капитана полиции, рядом с ним лежал еще один полицейский, его доставили в реанимацию. На момент нападения они были не на службе. Впоследствии стало известно, что конфликт произошел в супермаркете. В соцсетях опубликовали видео с камер наблюдения. А 4 октября суд взял под стражу всех подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове.

Позже также оказалось, что конфликт видели двое патрульных, но они даже не пытались вмешаться.

«По данным следствия, полицейские управления патрульной полиции в Черниговской области в ночь на 2 октября 2021 во время патрулирования ул. Независимости в Чернигове обнаружили группу молодых людей, у которых был конфликт с двумя мужчинами – полицейскими, находившимися в отпуске. Правоохранители ненадлежащим образом отнеслись к исполнению своих служебных обязанностей и не прекратили выявленное правонарушение. Вместо этого они покинули место происшествия, оставив без помощи двух полицейских. После этого молодые люди продолжили избиение пострадавших, в результате чего один из них скончался на месте происшествия, а другой попал в больницу», – говорится в сообщении.

Судебное разбирательство уголовного производства будет осуществляться Новозаводским районным судом Чернигова. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями территориального управления ДБР, расположенного в Киеве.

Также в прокуратуре отметили, что уже направили в суд обвинительный акт в отношении трех подростков и восемнадцатилетнего юноши по фактам убийства лица и незаконченного покушения на убийство двух лиц по предварительному сговору группой лиц, а также открытого завладения чужим имуществом (часть 3 статьи пункт 12 части 2 статьи 115, пункт 12 части 2 статьи 115, части 2 статьи 186 УК Украины).

Напомним, как в Николаеве 16 октября прошлого года между сотрудником полиции охраны, который вне службы шел с товарищем в магазин, и двумя прохожими мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. 40-летний ранее судимый мужчина несколько раз выстрелил в полицейского из пистолета травматического действия, а потом начал бить ножом. Полицейский попал в больницу в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что уголовник, задержанный за покушение на полицейского, ранее нападал на общественника и избежал тюрьмы.