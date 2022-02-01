Глава Госпродпотребслужбы Магалецкая подала в отставку

Глава государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая подала в отставку по состоянию здоровья.

Об этом она сообщила на своей Facebook-странице.

«Подала вчера заявление на увольнение с должности главы Госпродпотребслужбы по собственному желанию. Причина – настоятельные рекомендации врачей в связи с состоянием здоровья на ближайшие несколько месяцев. Работа в должности главы Госпродпотребслужбы требует постоянного включения в режиме 24/7/365 и полной самоотдачи. Работать в таком режиме в ближайшее время просто физически не смогу», – объяснила Магалецкая.

Она добавила, что считает неправильным брать больничный на длительное время и оставлять ведомство без руководства на период своего лечения.

«Слишком много усилий, времени и энергии было возложено на то, чтобы реформировать Госпродпотребслужбу, сделать ее более современной, европейской и эффективной», – поделилась Магалецкая.

Кабинет министров назначил Магалецкую главой Госпродпотребслужбы в октябре 2020 года. С мая 2020 года она работала на должности вице-президента Союза украинских предпринимателей, а в 2014-2016 годах – экс-заместителем министра аграрной политики и продовольствия.