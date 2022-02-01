ДТП с Трухиным: В ГБР заявили, что у следствия не было видео с нагрудной камеры патрульного, запись будут истребовать

В Государственном бюро расследований заявили, что у них не было видео с бодикамеры патрульного после ДТП с участием нардепа Александра Трухина, которое опубликовали журналисты.

Об этом говорится в заявлении ГБР.

Как известно, в СМИ опубликовали видео с бодикама патрульного после ДТП с нардепом Александром Трухиным. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским. Также нардеп утверждает, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Трухин обращался к правоохранителю и обещал «найтись» потом и «отблагодарить». В «Слуге Народа» намерены исключить Трухина из партии. В МВД, в свою очередь, отрицают, что нардеп Трухин после ДТП пытался о чем-то «договориться» с Монастырским.

В Госбюро сообщили, что расследование аварии в настоящее время продолжается, проводятся все необходимые экспертизы и другие следственные действия.

«Информируем, что материалов, обнародованных журналистами издания «Украинская правда», к моменту выхода расследования в распоряжении следствия не было».

Также в ГБР отметили, что следователи допрашивали сотрудника полиции, видео с личной камеры которого обнародовали журналисты. Однако, по заявлению ведомства, работникам ГБР он не предоставил информацию, которую сообщил журналистам.

«Поскольку камеры видеофиксации на участке трассы, где произошло происшествие, на момент ДТП еще не были установлены, ГБР обращалось к гражданам с просьбой предоставить дополнительные фото- и видеозаписи для ускорения расследования. К сожалению, это обращение не привело к ожидаемому результату», – говорится в сообщении.

Видео будет истребовано в законном порядке, исследовано и будет дана юридическая оценка действиям, зафиксированным на нем, заверили в Госбюро.

Как известно, в СМИ сообщали, что 23 августа 2021 года народный депутат от «Слуги народа» Александр Трухин, якобы будучи в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. Тогда в Дарницком районе столицы автомобиль Audi, не соблюдая безопасную дистанцию во время движения, въехал в Ford, который двигался впереди. А Ford - в автомобиль Daewoo. В результате тройной аварии пострадали шесть человек. В протоколах полиции, сделанных на месте ДТП, водителем автомобиля нардепа значится другой человек. Вскоре полиция передала дело в Государственное бюро расследований.

Позже Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что следствие по делу о ДТП с участием народного депутата Александра Трухина пока не получило информации, которая помогла бы установить, кто был за рулем автомобиля во время события - нет записей с камер видеонаблюдения.

Кроме того, Государственное бюро расследований не владеет материалами о том, что депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Трухин после ДТП с его участием проходил освидетельствование на предмет наличия или отсутствия в его крови алкоголя или других запрещенных веществ.