В Сумской области чиновника «Укртрансбезопасности» во второй раз поймали на взятке – у его посредника нашли «черную кассу» на ₴3,5 миллиона

В Сумской области сотрудники ГБР изъяли почти 3,5 миллиона гривен, которые могут быть «черной кассой» должностных лиц Госслужбы по безопасности на транспорте. В ходе расследования задержан старший государственный инспектор отдела государственного надзора «Укртрансбезопасности» в Сумской области, который требовал деньги у автоперевозчика.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Установлено, что государственный инспектор начал шантажировать местного предпринимателя, занимавшегося грузовыми перевозками в Сумской области. Он угрожал перевозчику созданием искусственных проблем и привлечением к административной ответственности, если коммерсант не будет платить регулярную «дань».

Для передачи взяток чиновник привлек посредника. В общей сложности он получил 30 тысяч гривен неправомерной выгоды.

28 января во время очередной оплаты «откупных» государственного инспектора задержали «на горячем».

Кроме того, во время обыска по месту жительства посредника сотрудники ГБР обнаружили почти 3,5 миллиона гривен часть из них хранилась в долларовом эквиваленте. По версии следствия – это так называемая «черная касса» злоумышленников.

В рамках досудебного расследования следователи установят происхождение наличных денег и возможных соучастников противоправной схемы.

Инспектору сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Также установлено, что правоохранители уже задерживали этого чиновника в 2017 году, когда он организовал беспрепятственный пропуск перегруженных автомобилей. Тогда в качестве взятки он получил талоны на 150 литров дизельного топлива.

Суд первой инстанции признал его виновным, но чиновник начал обжаловать решение. Апелляционный суд направил дело на новое рассмотрение, которое снова признало должностного лица виновным. Впрочем, он обжаловал и это решение. В настоящее время дело рассматривается в апелляционном суде.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Сумская областная прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР.

Напомним, как СБУ задержала директора по инвестициям «Николаевоблэнерго» Романа Преслицкого за вымогательство более ста тысяч гривен. В его жилище нашли еще 100 тысяч долларов, которые также могли быть получены преступным путем.

Также напомним, как в 2019 году полиция и СБУ возле Николаева задержали 37-летнего «работника облавтодора». По версии следствия, сотрудники «Укртрансбезопасности» вместе с работниками облавтодора за беспрепятственный проезд большегрузов через пункт габаритно-весового контроля требовали по 500 гривен с автомобиля. Затем тогдашний начальник Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко заявлял, что задержанный на взятке работник облавтодора уже больше года там не числился.

Отметим, что у обвиняемого, который является уроженцем Узбекистана, нет гражданства какой-либо страны. При этом при задержании у него было удостоверение ДП «Николаевский облавтодор» с указанием должности «оператор габаритно-весового контроля».

В феврале 2020 года суд утвердил соглашение о признании виновности в злоупотреблении влиянием относительно апатрида Сергея Арестова, попавшегося на сборе взяток с обещанием повлиять на работников УТБ, приговорив его к штрафу в сумме более 21 тысячи гривен.