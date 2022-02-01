ВБ Нацполиции задержала псевдородственника Монастырского, который «продавал» должность за $60 тысяч

Сотрудники внутренней безопасности НПУ задержали злоумышленника, который представлялся двоюродным братом главы МВД и уверял, что может договориться о «получении» должности руководителя департамента в правоохранительной структуре за 60 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

Оперативники ДВБ Нацполиции установили, что к противоправным действиям причастен 41-летний уроженец Тернополя, получивший в 2017 году гражданство РФ. Мужчина – частный предприниматель, время от времени по делам находится в Киеве. Однако кроме легального бизнеса по продаже животных занимается подделкой оперативных талонов правоохранительных органов.

В разговоре со знакомым злоумышленник заверил, что он близкий родственник министра внутренних дел и может за 60 тысяч долларов США «договориться» о кресле директора одного из департаментов.

Под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 369-2 («Злоупотребление влиянием») и части 3 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов») Уголовного кодекса Украины.

При физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ так называемого «родственника высокопоставленного чиновника» задержали при получении им аванса - 10 тысяч долларов США.

Следователи полиции готовят мужчине вручение подозрения. До избрания меры пресечения злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, как 10 августа 2021 полиция задержала группу лиц, которые за 600 тысяч долларов обещали «продать» должность главы Николаевской ОГА. Организатором преступной схемы оказалась 64-летняя жительница Киева Татьяна Павлова - бывшая сотрудница управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. В сообщники женщина привлекла 36-летнего жителя столицы – главу правления благотворительной организации Алексея Оскера, который трижды пытался избраться в Верховную Раду, и все три раза безуспешно. Ранее он также был помощником на платной основе народного депутата 8 созыва от Радикальной партии Алексея Ленского. В январе 2022 года обвиняемых в деле о «продаже» должности главы Николаевской ОГА отдали под суд.