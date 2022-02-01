На Николаевщине задержали гражданина Грузии, который незаконно находился на территории Украины

1 февраля сотрудники Государственной миграционной службы в Николаевской области и работники полиции задержали гражданина Грузии и поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом сообщается на Facebook-странице ведомства.

Иностранец нарушал правила нахождения на территории Украины, а именно проживал без документов и уклонялся от выезда на родину.

«Относительно неурегулированного мигранта ранее уже было принято решение о принудительном возвращении и предоставлен срок для выезда из Украины до 25.01.2022 года, но иностранец в указанный срок добровольно не выехал за пределы Украины, в связи с чем гражданин Грузии нарушил миграционное законодательство и был задержан», - говорится в сообщении.

Также направлен иск в суд с целью дальнейшего принудительного выдворения в страну гражданской принадлежности.

Напомним, как на Николаевщине полиция задержала гражданина Молдавии после выхода из тюрьмы – его планируют выдворить.