В Николаеве открыли уголовное дело из-за возможного хищения денег при реконструкции «Аллеи национальных диаспор»

В Николаеве открыли уголовное производство по факту присвоения бюджетных средств при реконструкции сквера «Аллея национальных диаспор» .

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

«При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Николаева начато досудебное расследование по факту присвоения должностными лицами общества с ограниченной ответственностью «Югбудстрой» средств, выделенных из бюджета на проведение капитального ремонта сквера «Аллея национальных диаспор» в г. Николаеве. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.2 ст.191 УК Украины. Сумма материального ущерба устанавливается», – говорится в сообщении.

Как известно, капитальный ремонт сквера, расположенного по улице Набережной угол улицы Пушкинской в Центральном районе Николаева, реализовывался по программе «Общественного бюджета» за 999 тысяч гривен. Целью этого проекта является содействие объединению национальных диаспор Николаева, которых в городе более 100. Согласно договору, ООО «Югбудстрой» из бюджета за работы должны были выплатить 933 тысячи 195 гривен.

Директором и владельцем «Югбудстрой» является Алексей Юхно. В системе Prozorro фирма «Югбудстрой» участвовала в 19 закупках, в 18 – успешно, за что должна была суммарно получить 24,22 миллиона гривен.

В декабре прошлого года в Николаеве завершили монтаж «Аллеи Дружбы».

Примечательно, что «Аллея Дружбы» стала настоящим камнем раздора для национальных меньшинств в Николаеве. На десяти флагштоках должны были быть подняты иностранные флаги, но какие именно изначально не было утверждено, при том, что в городе проживает около 123 диаспор.

Автор этого проекта Денис Барашковский рассказал, что в техническом задании не указано, флаги чьих национальностей будут находиться на аллее. По его словам, такое решение должны принять представители диаспор, а он только «предоставляет площадку» для объединения национальностей.

Также напомним, что горожане раскритиковали выполненные работ на «Аллеи Дружбы».