В Закарпатье разоблачили врача, которая ежемесячно зарабатывала до полумиллиона гривен на поддельных Covid-сертификатах

В Закарпатье Служба безопасности Украины совместно со следователями Национальной полиции разоблачили женщину на подделке международных сертификатов о вакцинации от COVID-19. При этом в социальных сетях медработник активно агитировала всех за вакцинацию.

Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

Правонарушительница работала врачом-инфекционистом Центра общественного здоровья Закарпатского областного совета.

«За 3,5 тыс. грн врач вносил в электронную систему здравоохранения eHealth ложные сведения о вакцинации. Кроме того, она выдавала «пациентам» бумажные COVID-сертификаты о вакцинации без проведения фактической прививки. Таким образом, злоумышленница подрабатывала ежемесячно почти 100 медицинских документов», - сказано в сообщении.

В пресс-центре службы добавили, что женщина привлекла к схеме знакомую, которая за 30% от общего «дохода» искала клиентов, не желавших вакцинироваться.

Злоумышленницам объявили о подозрении по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). На данный момент продолжается следствие для установления всех обстоятельств незаконной деятельности.

Напомним, что ранее в Николаеве полиция разоблачила мужчину на подделке COVID-сертификатов.