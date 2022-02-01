«Это вопрос справедливости»: Президент Зеленский поддержал исключение Трухина из партии «Слуга Народа»

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал исключение из партии «Слуга Народа» народного депутата Александра Трухина.

С таким заявлением глава государства выступил во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов.

Как известно, в СМИ опубликовали видео с бодикама патрульного после ДТП с нардепом Александром Трухиным. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским. Также нардеп утверждает, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Трухин обращался к правоохранителю и обещал «найтись» потом и «отблагодарить». В «Слуге Народа» намерены исключить Трухина из партии. В МВД, в свою очередь, отрицают, что нардеп Трухин после ДТП пытался о чем-то «договориться» с Монастырским. 2 февраля Трухина исключили из «Слуги Народа», а Венедиктова поручила НАБУ открыть производство.

– Я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии, партии «Слуга Народа». Я думаю, что все единогласно поддержат исключение Трухина из партии «Слуга Народа». Это вопрос справедливости. Несмотря на то, депутат ты, чиновник, человек любой другой профессии, – все должны быть равны перед законом. И все, поверьте мне, точно будут отвечать за это. Ты депутат, являешься примером и должен нести особую ответственность. Я ожидаю именно такую реакцию наших правоохранителей и депутатов партии «Слуга Народа», – прокомментировал Зеленский.

Как известно, в СМИ сообщали, что 23 августа 2021 года народный депутат от «Слуги Народа» Александр Трухин, якобы будучи в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. Тогда в Дарницком районе столицы автомобиль Audi, не соблюдая безопасную дистанцию во время движения, въехал в Ford, который двигался впереди. А Ford - в автомобиль Daewoo. В результате тройной аварии пострадали шесть человек. В протоколах полиции, сделанных на месте ДТП, водителем автомобиля нардепа значится другой человек. Вскоре полиция передала дело в Государственное бюро расследований.

Позже Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что следствие по делу о ДТП с участием народного депутата Александра Трухина пока не получило информации, которая помогла бы установить, кто был за рулем автомобиля во время события - нет записей с камер видеонаблюдения.

Кроме того, Государственное бюро расследований не владеет материалами о том, что депутат Верховной Рады от «Слуги Народа» Александр Трухин после ДТП с его участием проходил освидетельствование на предмет наличия или отсутствия в его крови алкоголя или других запрещенных веществ.

Напомним, что в Государственном бюро расследований заявили, что у них не было видео с бодикамеры патрульного после ДТП с участием нардепа Александра Трухина, которое опубликовали журналисты.