Суд из-за неявки мэра Сенкевича не смог рассмотреть составленные на него протоколы о коррупции

В Центральном райсуде Николаева в среду, 2 февраля, начали рассматривать админпротоколы относительно нарушения мэром Александром Сенкевичем антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, НАПК передало в суд десять админпротоколов по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов относительно мэра Николаева Александра Сенкевича. В НАПК отмечали, что Сенкевич нарушил антикоррупционное законодательство тем, что премировал сам себя и внес предложения по назначению на разные должности четырех человек, участвовавших в финансировании его избирательной кампании.

Мэр Николаева не явился на заседание. Его представитель сообщил, что мэр не смог прийти из-за большой занятости по работе.

Юрист отметил, что он и его клиент не против, чтобы дело рассматривали в отсутствие Сенкевича.

Прокурор в свою очередь заявил, что Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает обязательное присутствие лица при рассмотрении таких протоколов.

В итоге судья Дмитрий Тишко решил отложить заседание до 28 февраля 14.00. Он также отметил, что в случае неявки мэра будут приниматься «другие меры».

Также суд к следующему заседанию примет решение по ходатайству юриста мэра об объединении 10 дел в одно.

Напомним, что ранее НАПК отправило в суд шесть админпротоколов на мэра Очакова за премирование самого себя.