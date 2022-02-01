Задержанный на полумиллионной взятке нардеп Кузьминых просит исключить его из фракции «Слуга народа»

Народный депутат Сергей Кузьминых просит временно исключить его из фракции «Слуга народа» в Верховной Раде.

Об этом сообщила в Telegram спикер «Слуги народа» Юлия Палийчук.

Как известно, 28 января детективы НАБУ задержали народного депутата от партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых при получении взятки в размере 558 тысяч гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. 31 января Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату. В НАБУ и САП заявили, что нардеп Кузьминых игнорирует вызовы на допрос.

Кузьминых направил главе партии «Слуга Народа» Елене Шуляк и главе фракции в Верховной Раде Давиду Арахамии письмо, в котором рассказал об обстоятельствах его задержания.