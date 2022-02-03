На жителя Кривого Озера открыли уголовное дело за незаконный вылов рыбы, он нанес ущерба на ₴225 тысяч

В Николаевской области открыли уголовное производство против 34-летнего жителя Кривого Озера, который занимался незаконным выловом рыбы.

Об этом сообщили в Первомайской окружной прокуратуре.

Уголовное производство открыли по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины по факту незаконного занятия рыбным промыслом, которое причинило существенный ущерб.

В ноябре прошлого года мужчина с помощью запрещенных сеток выловил из водоема в бассейне реки Кодыма 112 карасей, карпов и толстолобов. Согласно заключению эксперта, нанесенный государству ущерб оценен в 225 тысяч гривен. Подозреваемому грозит наказание от штрафа в 17-51 тысячу гривен до ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, что на Николаевщине браконьер выловил 10 щук и трех раков – по обновленной таксе ущерб составил 44,6 тысячи гривен.