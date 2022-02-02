Суд в Норвегии отказался досрочно выпустить из тюрьмы террориста Брейвика

Норвежский суд отклонил ходатайство массового убийцы Андерса Брейвика об условно-досрочном освобождении и постановил, что он должен оставаться в тюрьме.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на Reuters.

Напомним, что Брейвик, антимусульманский неонацист, совершил теракт в Норвегии в июле 2011 года, убив 77 человек.

В первый день слушаний по условно-досрочному освобождению в январе Брейвик, когда вошел в суд, поднял правую руку в нацистском приветствии, чтобы продемонстрировать свою ультраправую идеологию.

«Риск насилия реален, значителен и равен тому, который был, когда Брейвику был вынесен первый приговор», – заявил окружной суд в единогласном приговоре.

42-летний Брейвик отбывает максимальное наказание в Норвегии в 21 год, которое может быть продлено на неопределенный срок, если его сочтут постоянной угрозой для общества. Он имел право добиваться условно-досрочного освобождения после отбытия первых 10 лет своего срока и имеет право подавать заявление об освобождении через год после каждого отказа.

Исходя из выводов суда, Брейвик вряд ли в настоящее время сможет приспособиться к жизни за пределами тюрьмы, а риск рецидива значителен, написали судьи. В ходе судебного разбирательства суд заслушал показания психиатра тюремной службы Рэнди Розенквист, которая сказала, что Брейвик по-прежнему склонен совершать акты насилия сегодня так же, как и десять лет назад. Брейвик намерен обжаловать решение суда, сообщил его адвокат Ойстейн Сторрвик.