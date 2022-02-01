В центре Киева снова стреляли возле обменника криптовалют неподалеку от СБУ – в этот раз ранили человека 18+

В Киеве в среду, 2 февраля, снова произошел вооруженный конфликт возле обменника криптовалют по улице Владимирская, 23. В этот раз там ранили человека.

Видео инцидента опубликовали несколько Telegram-каналов.

Как известно, 25 февраля возле этого обменника инкассатор стрелял вверх из карабина после того, как представители ОО «Український стяг» (общественная организация, которая себя позиционирует как «антикоррупционных активистов») пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют.

В этот раз конфликт охраны обменника возник из представителями ультраправой организации «Катарсис», которые заявляют, что через этот обменник якобы проходят незаконные транзакцие - «наркотрафик и финансирование вооруженных группировок ЛДНР».

Также сообщается, что в результате инцидента пострадал Алексей Середюк.

Середюк запомнился случаем, когда он дрался с полицейскими и грозился выброситься из окна Шевченсковского управления полиции. Это известный деятель «Братства» Дмитрия Корчинского.

На кадрах зафиксировано, как две группы людей спорят между собой, а потом начинают драться. Когда в ход пошли баллончики со слезоточивым газом, то участники начали расходиться друг от друга. В какой-то момент из обменника вышел мужчина в камуфляжной одежде и с карабином в руках – прогремел выстрел. Он грубо потребовал от «гостей» прекратит свои действия или же «всех переху*ярит».

В стороне также видно лежащего мужчину в крови.

В полиции сообщили, что после сообщения о конфликте на место немедленно прибыли спецназовцы и следственно-оперативная группа.

В результате драки между активистами и работниками финансового учреждения два человека госпитализированы в больницу, а четырнадцать человек доставлены в районное управление полиции. С доставленными общаются следователи.

Отмечается, что время инцидента участники конфликта произвели несколько предупредительных выстрелов из оружия. В результате этого никто не пострадал.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

Осторожно!!! На видео есть кадры насилия и нецензурная лексика!!!