СБУ разоблачила фирму, которая благодаря вмешательству в кассовые аппараты недоплатила налоги на ₴200 миллионов

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов. По предварительным подсчетам, сумма неучтенных операций злоумышленников за последние полтора года составляет не менее 200 миллионов гривен.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

«Как удалось установить СБУ, незаконная минимизация налогов предполагала махинации с кассовыми аппаратами. ИТ-специалисты настроили их таким образом, чтобы они не отправляли данные о части проведенных операций в Государственную налоговую службу Украины», - сказано в сообщении.

В службе рассказали, что кассовые аппараты были установлены на ряде торговых центров, осуществляющих продажу подакцизных товаров, в частности, алкогольных изделий.

«В ходе следствия были задокументированы факты приобретения товаров и получения чеков от расчетных операций, сведения о которых Государственная налоговая служба не получала. Следовательно, на эти операции не начислялся акцизный налог», - добавили они.

При этом отмечается, что данные о реальных объемах совершенных операций передавали на подконтрольные фигурантам преступной сделки серверы на территории Украины и за рубежом.

В ходе обысков на территории Киевской и Днепропетровской областей были изъяты «модифицированные» кассовые аппараты и сфальсифицированные фискальные документы, а также компьютеры и другие материалы с поличным.

В рамках уголовного производства, начатого по статье 361 (Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной схеме.