Подозреваемый в коррупции николаевский прокурор говорил соратнику «Шворы», что ему нужно согласовать размер взятки с руководством облпрокуратуры

Прокурор Владимир Кузнецов (по центру) Прокурор Николаевской областной прокуратуры Владимир Кузнецов, которого заподозрили в вымогательстве взятки за переквалификацию уголовного производства, заявлял заявителю о «необходимости согласования суммы с руководством».

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего определения суда.

Как известно, 9 декабря следователи из Центрального аппарата ГБР и оперативники СБУ вручили подозрение прокурору Николаевской областной прокуратуры. За 20 тысяч долларов он якобы обещал переквалифицировать дело о покушении на убийство на менее тяжкое преступление. В связи с этим в прокуратуру Николаевской области пришли с обысками сотрудники ГБР и СБУ. Подозреваемым оказался прокурор Владимир Кузнецов. Печерский райсуд Киева 14 декабря отпустил его под ночной домашний арест и отстранил от должности.

Уголовное производство, которое за денежное вознаграждение обещал переквалифицировать Кузнецов касалось подозреваемого в покушении на убийство Тарасы Никоры - сына одного из криминальных элементов по кличке «Робинзон», который был помощником николаевского влиятельного «криминального авторитета» Анатолия Яворского по прозвищу «Швора», которого в 2001 году застрелили в центре Николаева.

Глава Заводского райсуда Сергей Щербина отпустил подозреваемого Никору под круглосуточный домашний арест.

2 июля Николаевский апелляционный суд рассмотрел жалобу прокуратуры и все же отправил Никору под стражу.

9 июля Кузнецова определили в группу прокуроров, которая вела дело о покушении на убийство. Согласно изложенной в определении суда фабуле, Кузнецов, который в составе группы осуществлял процессуальное руководство, «не установленным образом и в неустановленное время» через Никору сообщил его отцу о необходимости позвонить по указанному прокурором на листке бумаги номеру телефона. Каким образом он этот листок с номером передал подозреваемому, не говорится.

В конце июля Кузнецов и отец Никоры - Михаил - встретились. Тогда он сообщил, что является прокурором и после ознакомления с материалами может повлиять на ход расследования производства относительно его сына. Несколько позже на территории Яхт-клуба Кузнецов выразил отцу Никоры просьбу предоставить ему 15 тысяч долларов за смену подозрения. Также он упомянул и о возможном облегчении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест, «отметив о необходимости согласования указанной суммы неправомерной выгоды с руководством Николаевской областной прокуратуры».

Уже вечером 11 сентября они снова встретились на Яхт-клубе, где Кузнецов повторно заговорил о взятке, но уже в размере 20 тысяч долларов (по курсу НБУ того дня – 534 тысяч гривен). За это он обещал переквалификацию, меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО, и условный срок.

Далее они встретились в конце октября на улице Северной, где Кузнецов повторно выдвинул свое «предложение».

Сам Кузнецов во время избрания ему меры пресечения заявлял, что виновным себя не считает, утверждал, что подозрение не обосновано. Также заявил, что относительно него была совершена провокация.

Примечательно, что в самом постановлении суда не говорилось о непосредственной передаче денежных средств. Однако следственный судья, по результатам изучения письменных доказательств, пришел к выводу, что подозрение является обоснованным.

Напомним, что Кузнецов является прокурором в деле по обвинению николаевской спортсменки Ладыги, которая сбила насмерть женщину. Также он был прокурором в деле николаевского участкового, уличенного на взятке. Еще ранее он занимался делом парня, который в 2016 году привез в Николаев партию наркотиков и разбрасывал листовки с рекламой «солей».

Ранее в Николаеве отдали под суд бывшего прокурора прокуратуры Заводского района Николаева, который обвинялся в вымогательстве 10 тысяч гривен взятки. Чем завершилось это дело - пока что неизвестно.