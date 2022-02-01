В Николаеве суд отпустил под домашний арест отца скандально известного Казимирова

Алексей Тумко В Николаеве в среду, 2 февраля, суд облегчил меру пресечения для подозреваемого в вымогательстве Алексея Тумко до круглосуточного домашнего ареста.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в Центральном райсуде Николаева.

Как известно, Алексей Тумко проходит по делу о вымогательстве вместе со своим сыном Алексеем Казимировым. Алексею Казимирову, начиная с 16 сентября прошлого года суд не смог избрать меру пресечения, поскольку он игнорировал заседания. 22 сентября стало известно, что местонахождение Казмирова уже неизвестно следствию, и его объявили в международный розыск.

В январе 71-летнего Тумко отдали под суд. Он с 16 сентября 2021 года был под стражей в Николаевском следственном изоляторе.

Производство назначено к рассмотрению судьей Владимиром Алейниковым.

На заседании 2 февраля адвокат Тумко отмечал, что его клиент в пожилом возрасте и имеет проблемы со здоровьем, а также говорил об уменьшении рисков в связи с окончанием досудебного расследования.

В итоге судья назначил Тумко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, что Казимиров «прославился» тем, что избежал наказания за смертельное ДТП. 1 февраля 2011 Алексей Казимиров за рулем Merсedes сбил 20-летнюю жительницу Николаева Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал . У погибшей остался маленький ребенок.

Алексей Казимиров В апреле 2018 года Казимирову сообщили о подозрении в невыполнении им судебных решений – он уклонялся от выплаты ущерба родственникам погибшей и неоднократно попадался полицейским за управлением автомобилем в состоянии опьянения и без водительского удостоверения.

29 марта 2017 года Алексей Казимиров за рулем Skoda в центре Николаева, на пересечении улиц Московская и Большая Морская, врезался в маршрутное такси, после чего сбежал. В 2015 году Казимиров был замечен за рулем Skoda серебристого цвета с государственным номером ВЕ2368ВІ, после чего сотрудники ГАИ после погони за ним через весь город задержали его и оформили на него 4 административных протокола. При этом «прогрессирующая опухоль мозга», якобы, не мешала Алексею Казимирову увлекаться «травкой», которую милиционеры тогда нашли в салоне его автомобиля.

Экс-прокурор Николаевщины Тарас Дунас не хотел проверять справку, по которой «смертельно больной» Казимиров вышел из тюрьмы, несмотря на то, что весной 2015 года прокуратура Николаевской области официально сообщала о том, что займется проверкой достоверности медицинских документов, на основании которых Алексей Казимиров был освобожден от отбывания наказания.

Кроме того, в феврале 2018 года стало известно, что со штрафплощадки исчез автомобиль Казимирова, на котором он насмерть сбил студентку – деньги от продажи транспорта должны были пойти на возмещение компенсации родственникам погибшей.