В Черкасской области СБУ обнаружила еще троих несовершеннолетних «минеров»

В Черкасской области СБУ подозревает троих несовершеннолетних в причастности к ложным сообщениям о заминировании учебных заведений, торговых центров и домов.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Подозреваемые – два студента из Черкасс и один житель Смелы. Они признались в содеянном и объяснили, что «заминированиями» стремились сорвать учебный процесс и развлечься.

«Все они заказывали «услуги» по псевдоминированию в закрытых телеграмм-каналах, которые страна-агрессор использует как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине. Среди прочих они писали и уже разоблаченному СБУ «минеру», - говорится в сообщении.

В ходе обысков у подозреваемых обнаружили переписку в телеграмм-чате и направленные заказы на минирование объектов. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 259 («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности»). Проверяется причастность подростков к совершению других аналогичных преступлений в Украине.