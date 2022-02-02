В деле о подготовке массовых беспорядков в Киеве фигурирует ультраправая организация «Традиция и порядок», - СМИ

Оба подозреваемых в планировании массовых беспорядков в Киеве и других городах Украины утверждают, что акции планировала ультраконсервативная организация «Традиция и порядок».

Об этом сообщают «Грати».

Напомним, в Киеве 30 января задержали группу лиц, которые планировали насильственные акции для дестабилизации ситуации в стране. По словам главы МВД Дениса Монастырского, организаторы акции хотели привлечь до 5 тысяч человек, из них около 1,5 тысячи «титушек», которые должны были спланировать драки с полицейскими.

Задержанными являются бывший полковник полиции Юрий Голубан и Александр Иванов, который служил в АТО и работает тренером в центре военно-патриотического и спортивного воспитания молодежи «Десантник».

«Оба подозреваемых в комментариях журналистам сказали, что митинг планировала ультраконсервативная организация «Традиция и порядок». Прокурор не прокомментировал эту информацию и сказал, что следственные действия только начались, ни Голубан, ни Иванов не давали еще показания», - пишет издание.

При этом Голубан отрицал, что причастен к массовым беспорядкам. По словам подозреваемого, на видео, снятом скрытой камерой, его провоцировали. А в материалах дела выделили фразы, выгодные следствию.

- Нет тех слов, которые я говорил при попытке провокации меня на преступление. Когда я отрицаю все насильственные действия, что у нас мирная акция, мы должны высказать свою позицию, ни один человек, особенно сотрудники полиции, не должны пострадать. Применение брусчатки, слезоточивого газа, прорыв в здание администрации – я не принимаю. Исключаем драки с полицией, не срываем шлема, ни в коем случаем не брызгаем слезоточивый газ, - объяснял Голубан суду. - Я сам бывший полицейский, стоял на массовых мероприятиях, это неприятно. Я в своих действиях точно не хотел никаких нарушений совершать. Эти провокации все отклонял. И отмечал, чтобы акция прошла мирно.

Отметим, что организация «Традиция и порядок» известна своими правыми взглядами, в её адрес высказывают обвинения в экстремизме и неонацизме. Организацию основали последователи итальянского фашизма, которым вменяли поджоги магазинов Roshen, участие в штурме Верховной Рады и поджог офиса Коммунистической партии. Возглавляет «Традицию» Богдан Ходаковский, которому инкриминировали терроризм и сепаратизм. В 2020 году организация выступила против закрытия каналов «112», ZIK и NewsOne, которые принадлежат Виктору Медведчуку.

Также «Традиция и порядок» известна своей агрессией против акций феминисток и сторонников ЛГБТ. Кроме того, участники «Традиции» ранее напали на стенд-ап комика Егора Шатайло, который высмеивал «традиционную семью».

В 2021 году «Традиция и порядок» пикетировала Министерство юстиции и дом министра Дениса Малюськи, которого обвинили в якобы подыгрывании российскому олигарху Олегу Дерипаске. Конфликт начался из-за Николаевского глиноземного завода Дерипаски. Руководитель «ТиП» заявил, что завод нужно передать государству. После этого в Николаеве появилась организация «Стоп шлам», которая судится с заводом за 9 миллиардов гривен «моральной компенсации». Министр Малюська заявил, что таким образом «активисты» зарабатывают деньги. В «Стоп шламе» говорят, что отношения к «ТиП» не имеют, пишет «Громадське».

Сайт «Заборона» сообщает, что неформальный лидер «Традиции и Порядка» – Сергей «Боцман» Коротких. Он россиянин, долгое время проживал в Беларуси и даже учился в школе КГБ. Приехав в Украину, Коротких воевал на Донбассе в составе полка «Азов», который он основал вместе с Андреем Билецким. В 2014 он получил украинский паспорт из рук Петра Порошенко. С 2015 по 2018 годы Коротких, согласно его декларации, был начальником отдела полиции охраны «объектов стратегического значения». В России «Боцман» был близким соратником одного из главных русских неонацистов Максима «Тесака» Марцинкевича. Богдан Ходаковский ранее заявил, что Коротких не имеет никакого отношения к ТиП. «Громадське» сообщает, что «Боцман» близок к бывшему министру внутренних дел Арсену Авакову и его сыну Александру.

В 2020-м организация «Боцмана» «Защита и реконструкция страны» («Зірка») дала положительную характеристику «вору в законе» Нодари Асояну «Руставскому», где было написано, что он занимался волонтерской деятельностью. Полиция предполагает, что это могло помочь преступнику избежать выдворения из Украины.

В Украине Сергея Коротких называли одним из тех, кто последним видел журналиста Павла Шеремета за день до его убийства. Жена юриста полка «Азов» Ярослава Бабича, которого в июле 2015-го обнаружили повешенным в собственной квартире, обвиняла в его убийстве Сергея Коротких. «Боцман» обвинения отвергал.

Акции «ТиП» посещает и националистка Вита Заверуха, подозреваемая в убийстве двух полицейских на столичной заправке, и ее муж Евгений Строкань «Хирург», руководитель националистической организации «Неизвестный патриот».