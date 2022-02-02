НАБУ опубликовало оперативное видео по делу нардепа Кузьминых, вымогавшего 30% «отката» у продавца медоборудования

Сергей Кузьминых НАБУ опубликовало оперативное видео по делу нардепа от «Слуги народа» Сергея Кузьминых, который подозревается в получении 558 тысяч гривен взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как известно, 28 января детективы НАБУ задержали народного депутата от партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых при получении взятки в размере 558 тысяч гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. 31 января Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату. В НАБУ и САП заявили, что нардеп Кузьминых игнорирует вызовы на допрос.

По данным следствия, осенью 2021 года представителю частной компании намекнули, что если он планирует поставлять медицинское оборудование больницам в Житомирской области, этот вопрос стоит предварительно согласовать с одним из народных депутатов Украины. Вскоре такой контакт между нардепом и представителем компании случился. Нардеп пообещал содействие, которое фактически сводилось к обеспечению победы в тендерах по закупке оборудования за счет бюджета.

Первым объектом такого сотрудничества стало коммунальное предприятие «Больница № 2 им. В.П. Павлусенко», которое, согласно договоренностям между нардепом и представителем компании, закупило медицинское оборудование на 40 миллионов гривен.

В ответ нардеп намекнул, что его «услуги» не являются бесплатными и составляют 30% от сумм договоров, заключенных с больницей. Эта плата ему представилась также своеобразной гарантией будущего сотрудничества при закупках медицинского оборудования другими больницами Житомирской области в 2022 году.

После получения оплаты от больницы по одному из тендеров, а именно – за систему ультразвуковой диагностики, нардеп попросил передать ему 30% от суммы договора – 558 тысяч гривен.

Как установило следствие, нардеп планировал такую ​​схему начисления взяток применять и в отношении других договоров в будущем, в частности, на поставки МРТ (30% от 37,499 миллиона гривен – 11,25 миллиона) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30% от 1,9 миллионов – 398,33 тысячи гривен).