В зоне отчуждения ЧАЭС задержали двоих нелегальных туристов из Франции

В среду, 2 февраля, сотрудники полиции, патрулировавшие территорию зоны отчуждения, обнаружили двух иностранцев, которые находятся на территории Украины законно.

Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.

Работники полиции уточнили, что 27-летний и 32-летний граждане Франции проникли на территорию зоны отчуждения вне контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма.

В отношении нарушителей полицейские составили протоколы по статье 46-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению).

Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также полицейские зоны ЧАЭС направили представление в Государственную миграционную службу о сокращении срока пребывания иностранцев в Украине.

В полиции напомнили, что зона отчуждения является контролируемой территорией, поэтому нелегальный туризм в этой местности запрещен.

Напомним, что ранее полицейские выявили двух 18-летних парней из Николаева, которые незаконно попали на территорию зоны ЧАЭС с целью экстремального туризма.