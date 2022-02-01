В Николаеве задержали мужчину, который ходил по улице с охотничьим ножом и представился полицейским «сотрудником спецслужб»

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03.02.2022 15:14

В Николаеве в ночь на 3 февраля наряд полицейских охраны задержали мужчину с охотничьим ножом.

Об этом сообщили в управлении полиции охраны Николаевской области.

Мужчина, предварительно в состоянии опьянения, привлекал внимание случайных прохожих неадекватным поведением. Потенциально опасный мужчина был задержан возле супермаркета на улице Космонавтов. Полицейским он представился «сотрудником спецслужб».

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа.

Напомним, как в Николаеве на Намыве нетрезвый мужчина с пистолетом цеплялся к прохожим.

    Фотофакт