В Николаеве задержали мужчину, который ходил по улице с охотничьим ножом и представился полицейским «сотрудником спецслужб»

В Николаеве в ночь на 3 февраля наряд полицейских охраны задержали мужчину с охотничьим ножом.

Об этом сообщили в управлении полиции охраны Николаевской области.

Мужчина, предварительно в состоянии опьянения, привлекал внимание случайных прохожих неадекватным поведением. Потенциально опасный мужчина был задержан возле супермаркета на улице Космонавтов. Полицейским он представился «сотрудником спецслужб».

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа.

Напомним, как в Николаеве на Намыве нетрезвый мужчина с пистолетом цеплялся к прохожим.