НАБУ объявило в розыск нардепа Кузьминых, подозреваемого в вымогательстве 30% отката у продавца медоборудования

3 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск народного депутата Украины Сергея Кузьминых, разоблаченного на получении 558 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как известно, 28 января детективы НАБУ задержали народного депутата от партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых при получении взятки в размере 558 тысяч гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. 31 января Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату. В НАБУ и САП заявили, что нардеп Кузьминых игнорирует вызовы на допрос.

Решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ.

«В соответствии с предписаниями статей 111 и 135 УПК Украины указанное сообщение о подозрении направлено по месту работы — в Верховную Раду Украины и по известным местам жительства и регистрации, так что с 31 января 2022 года народный депутат в понимании Уголовного процессуального кодекса Украины приобрел статус подозреваемого, что в соответствии со статьей 42 УПК Украины возлагает на указанное лицо ряд обязанностей, в частности, прибывать к следователю, прокурору или суду по первому требованию», – разъяснили в Бюро.

Хотя подозреваемому должным образом сообщили заранее о датах, времени и месте запланированных процессуальных действий, повестки о вызове нардеп проигнорировал.

Напомним, что НАБУ опубликовало оперативное видео по делу нардепа Кузьминых, вымогавшего 30% «отката» у продавца медоборудования.