Контрразведка СБУ за год предотвратила незаконный вывоз из Украины военного оборудования на ₴800 миллионов

За 2021 год контрразведка СБУ предотвратила нелегальный вывоз из Украины военной продукции на почти 800 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Контрразведка предотвращает незаконный вывоз из Украины товаров, подлежащих государственному экспортному контролю – военной продукции и оборудования двойного назначения. Украинские контрразведчики предотвратили более 60 нарушений порядка осуществления международных товарных передач оборонного значения на общую сумму почти 800 миллионов гривен. По материалам СБУ суд наказал 36 организаторов соответствующих преступных схем, представляющих угрозу государственной безопасности.

В Николаевской области контрразведка СБУ предотвратила незаконный вывоз за границу технологического оборудования для военных кораблей. Участники схемы планировали переправить товары двойного назначения иностранным заказчикам под видом гражданской продукции. Для реализации преступной схемы вносили недостоверные данные в товарно-сопроводительную документацию.

Кроме того, в ходе следственно-оперативных действий разоблачена сделка по закупке военных комплектующих в рамках государственного оборонного заказа на сумму свыше 140 миллионов гривен. По разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности виновных лиц.

В другом случае в Житомирской области разоблачили попытку нелегальной переправки из Украины комплектующих к зенитно-ракетным комплексам. Также злоумышленники пытались скрытно вывезти конструкторскую документацию на эти виды вооружения. К противоправной деятельности был причастен экс-работник одного из оборонных заводов.