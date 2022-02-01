Американский спецназ в Сирии ликвидировал главаря ИГИЛ Аль-Кураши

Прошлой ночью вооруженные силы США на северо-западе Сирии провели контртеррористическую операцию и ликвидировали главаря «Исламского государства» Абу Ибрагима аль-Кураши.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщается на сайте Белого дома.

Спецоперацию провели по поручению Байдена, чтобы «защитить американский народ и союзников, и сделать мир более безопасным». По его словам, Аль-Кураши ликвидировали на поле боя. Среди американских военных потерь нет.

По информации СМИ, во время операции США потеряли вертолет «Черный ястреб». Он был подбит и не смог возобновить полет, поэтому американцы его уничтожили авиаударом.

ВВС сообщает, что спецоперацию провели в городе Атме в провинции Идлиб. Сирийские службы экстренного реагирования заявили, что 13 человек, в том числе шестеро детей, были убиты. Вероятно, что убитые взрослые относились к гражданским лицам.

По информации СМИ, несколько американских вертолетов приземлились в этом районе, который находится недалеко от границы с Турцией.

Бои начались около полуночи в четверг. Местные источники сообщили, что войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением на земле и попали под огонь тяжелых зенитных орудий, установленных на транспортных средствах.

По неподтвержденной информации, Аль-Кураши мог подорвать себя на поясе смертника. Этот рейд считается крупнейшей операцией спецназа США на северо-западе Сирии с тех пор, как в октябре 2019 года предшественник Аль-Кураши Абу Бакр аль-Багдади погиб во время спецоперации против него.

Справка:

Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши был главарем террористической организации «Исламское государство» с октября 2019 года после смерти предыдущего руководителя Абу Бакра аль-Багдади. Его называли «ветераном борьбы против западных народов». За информацию о местонахождении аль-Кураши США обещали награду в $10 миллионов.

Аль-Кураши служил в иракской армии и после падения режима Саддама Хусейна в 2003 году присоединился к «Аль-Каиде». В 2004 году он был задержан американскими войсками. В 2008 году, находясь в тюрьме, он добровольно служил осведомителем американских военных в Ираке. Он сыграл ключевую роль в захвате Исламским государством Мосула в июне 2014 года. Аль-Кураши был одним из главных лидеров «Исламского государства», организовавших геноцид езидов (этническая и религиозная группа в Ираке).