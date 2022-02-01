Двое бывших судей киевского райсуда получили по 7 лет тюрьмы за взятку

Высший антикоррупционный суд приговорил двух бывших судей Голосеевского райсуда Киева к реальному тюремному сроку за взятку в $8 тысяч.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Приговор вынесли бывшему судье и судье, который на момент совершения преступления был адвокатом. Взятку первому давал гражданин за положительное решение в своем деле.

Первый судья получил 7 лет и 6 месяцев с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должность судьи в течение 3 лет. Второй (за пособничество и подстрекательство к взятке) — 7 лет с конфискацией и лишением права заниматься адвокатской деятельностью на 3 года. Обоих взяли под стражу в зале суда. Они могут оспорить приговор в течение 30 дней.

Как сообщает «Центр противодействия коррупции», приговоры вынесли Андрею Новаку и Александру Билыку (бывший адвокат).

Напомним, как ВАКС приговорил к 5,6 годам тюрьмы экс-судью Херсонщины за взятку в 5 тысяч гривен.

Также ранее, ВАКС приговорил к 7 годам тюрьмы судью Мукачевского горрайонного суда за взятку в 2 тысячи гривен.