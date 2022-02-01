Харьковчанка похитила пенсионерку, чтобы завладеть её квартирой

В Харькове полиция задержала подозреваемую в похищении 74-летней одинокой женщины.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

В конце января харьковчане сообщили в полицию, что неизвестные пытаются завладеть трехкомнатной квартирой их родственницы.

По данным следствия, 53-летняя злоумышленница вошла в доверие к пожилой женщине. Пользуясь одиночеством пенсионерки и тем, что она почти не поддерживает связи с семьей, под предлогом ухода подозреваемая вывезла жертву из квартиры в другое место и начала готовить документы на продажу чужой недвижимости.

Полицейские 2 февраля установили личность злоумышленницы, а также место, где она незаконно удерживала пенсионерку. Подозреваемая задержана, ей грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Напомним, ранее в Киеве экс-полицейский мошенническим способом отобрал у пенсионера две квартиры.