В Харькове расследуют самоубийство несовершеннолетнего арестанта в СИЗО

В Харьковском СИЗО совершил самоубийство 17-летний заключенный, повесившись на простыне, закрепленной на внутренней решетке окна.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Как сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, это произошло утром 2 февраля.

- В 6:18 при обходе к дежурному младшему инспектору поступил вызов из одной из камер СИЗО о том, что 17-летний парень совершил самоубийство... Младший инспектор подал сигнал «Тревога», на место происшествия сразу прибыл дежурный фельдшер, начавший реанимационные мероприятия, была вызвана бригада «скорой». В 6:35 медики констатировали смерть заключенного, - сказал Чубенко.

По его словам, по данному факту открыто уголовное производство об убийстве (стандартная процедура в таких случаях). Кроме того, открыто уголовное производство по проверке действий сотрудников СИЗО – о халатном отношении к исполнению служебных обязанностей.

Погибший находился под стражей с конца апреля прошлого года. Его подозревали в грабеже, краже и мошенничестве, совершенных во время испытательного срока. В камере парень содержался с тремя другими несовершеннолетними, двоим из которых по 17 лет, одному 16 лет.

В ходе предварительного осмотра тела судебно-медицинский эксперт не обнаружил повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти.

Напомним, ранее в Полтавском СИЗО умерла девушка, приговоренная к 15 годам тюрьмы за убийство инструктора в тире.