ГБР подозревает руководство партии «Голос» в растрате ₴1 миллиона бюджетных средств

ГБР расследует факт возможной растраты 1 миллиона гривен бюджетных средств руководством политической партии «Голос».

Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

В ходе анализа отчетности партии сотрудники НАПК обнаружили, что заключенные руководством «Голоса» договоры по оказанию услуг и выполнению работ рядом ФЛП имеют признаки фиктивности. Об этом был составлен соответствующий акт.

«В ходе досудебного расследования проверяются обстоятельства возможной растраты денежных средств руководством политической партии «Голос» в особо крупных размерах. Допрошен ряд свидетелей, в частности, из числа народных депутатов Украины», - сообщили в ведомстве.

Лидер партии «Голос» Кира Рудык заявила на своей странице в Facebook, что уголовное производство является попыткой «запугать оппозицию». По её словам, этому делу уже два года и партия по нему судится с Национальным агентством по предотвращению коррупции.

Напомним, ранее журналисты Bihus.Info сообщили, что партия «Голос» заказывала ряд сомнительных услуг. В частности, одна из фирм якобы предоставила «устные консультации» на два миллиона гривен.