«Смотрящий» за тернопольской колонией организовал сеть игорных заведений в Запорожье – собирал деньги в «общак»

Неоднократно судимый криминальный «авторитет», находясь в исправительной колонии в Тернопольской области и имея уголовные связи за ее пределами, наладил сеть подпольных игорных заведений в Запорожье.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Подозреваемый организовал и координировал распределение денег, направленных на преступную деятельность, на территории колонии и за её пределами.

«С помощью своих связей среди криминалитета он подыскал подельников для контроля за игорным «бизнесом». Ежемесячная прибыль от залов достигала полумиллиона гривен. Часть полученных денег распределялась между всеми участниками ОПГ, остальные шли на пополнение «воровой кассы» и развитие подпольной деятельности», - отметили в полиции.

В незаконных залах изъяли 22 игровых автомата, 123 единицы компьютерной техники, «черновые» записи. Организатора перевели в спецучреждение на Львовщине. Сейчас он является подсудимым по делу о создании преступной организации и мошенничестве в крупных размерах.

Напомним, ранее в Сумской области уголовный «авторитет» вышел из колонии и по телефону устроил там «сходку», где назначил «смотрящего».