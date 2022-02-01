На Прикарпатье пограничники нашли в поле брошенный самолет контрабандистов

В Ивано-Франковской области пограничники 2 февраля обнаружили в поле брошенный самолет Ан-2.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Самолет обнаружили на окраине села Серафинцы Коломыйского района. Установили, что Ан-2, по меньшей мере, дважды незаконно пересекал украинско-румынскую границу, скорее всего с целью перемещения табачных изделий.

Сейчас выясняют, кому принадлежит самолет, который не имеет регистрационных знаков. Также устанавливают, что еще могли переправлять на нем в Румынию.

Напомним, ранее в небе над Прикарпатьем перехватили самолет с контрабандистами.