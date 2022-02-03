На Луганщине сотрудник СБУ отказался от взятки в полмиллиона долларов

СБУ задержала предпринимателя из Днепропетровщины за предложение взятки сотруднику Службы безопасности. За 500 тысяч долларов США он предлагал «закрыть глаза» на незаконный демонтаж железнодорожного пути в Луганской области.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Организаторами схемы были экс-сотрудник украинских правоохранительных органов и два выходца из криминальной среды. Они решили разобрать заброшенный железнодорожный путь на территории Марковской ОТГ. Дельцы предложили сотруднику СБУ «крышевать» нелегальный бизнес. Оплату организатор собирался передавать по частям: после каждого этапа демонтажа пути. Общая сумма «сделки» должна была составить 500 тысяч долларов США.

Офицер спецслужбы сразу уведомил руководство о предложении взятки. СБУ задержала троих злоумышленников в районном центре в Луганской области при попытке передачи взятки.

«74-летний мужчина обратился к начальнику одного из отделов управления СБУ в Донецкой и Луганской областях с предложением дать взятку в размере 500 тысяч долларов США за беспрепятственный демонтаж части железнодорожного пути, расположенной на территории нынешней Миловской ОТГ. Сотрудник СБУ от взятки отказался и сообщил об этом факте в правоохранительные органы», - уточнили в Луганской областной прокуратуре.

Напомним, ранее «погоревший» в Николаеве на взятке подполковник УСБУ отказался признавать вину и ушел на пенсию с приличным пособием.