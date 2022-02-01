Подозреваемый в расстреле на «Южмаше» Рябчук отказался от своих показаний, адвокат считает его пострадавшим

Нацгвардеец Артемий Рябчук, подозреваемый в убийстве сослуживцев на территории завода «Южмаш», отказался от своих прежних показаний. Адвокат подозреваемого считает своего подзащитного потерпевшим.

Об этом сообщает Telegram-канал «Реальный Киев».

Как известно, ночью 27 января на территории завода «Южмаш» в Днепре 20-летний военнослужащий НГУ Артем Рябчук открыл огонь по сослуживцам. В результате расстрела погибли 5 человек, еще столько же получили ранения. Суд избрал меру пресечения Рябчуку в виде содержания под стражей без права на внесения залога.

В заявлении говорится, что Рябчук признает единственными своими защитниками частных адвокатов, средства на которых ему собрала общественность, последующие следственные действия он соглашается проводить только в их присутствии, подозреваемый отказывается от всех своих показаний, которые давал раньше. Адвокат задержанного военнослужащего заявил, что его клиент является пострадавшим.

Защитник подозреваемого заявил, что в следственном изоляторе Рябчуку обеспечили усиленную охрану, пишет «Сегодня».

«Надо отдать должное военной прокуратуре и ГБР в том, что они вынесли постановление об обеспечении безопасности. У него усиленная охрана для того, чтобы ни он с собой ничего не сделал, ни с ним ничего не случилось», — говорит Игорь Степанов.

Напомним, как в Николаеве пьяный офицер ВСУ Владислав Николайчук в отделе полиции расхваливал солдата НГУ Артема Рябчука за расстрел сослуживцев.