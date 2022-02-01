Жительница Николаевщины с 17-летней сообщницей снимала порнографический контент со своими детьми

Столичные правоохранители разоблачили женщину, которая вместе с сообщницей производила и сбывала порнографию с участием собственных малолетних детей. Подозреваемыми оказались 30-летняя и 17-летняя жительницы Николаевской области.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

В правоохранительные органы Украины поступила информация от иностранных коллег о распространении в сети Интернет фото- и видеоматериалов порнографического характера, созданных с участием двух малолетних девочек, вероятно, из Украины.

Следствие установило, что к изготовлению противоправного контента причастна 30-летняя жительница Николаевской области, которая использовала для съемок своих детей 9 и 11 лет.

Женщина действовала вместе со своей несовершеннолетней знакомой.

Так, придумав сценарии сексуальных сцен злоумышленницы заставляли малолетних девушек участвовать в таких съемках, после чего сделанные видеофайлы порнографического характера распространялись за деньги через Интернет.

В настоящее время женщине и ее несовершеннолетней сообщнице сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании мер.

Следственные действия продолжаются. За совершенное злоумышленницам грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, как на Николаевщине 42-летний местный житель в течение шести лет записывал порнографический контент с малолетними – суд его арестовал.