В Харькове СБУ задержала ІТ-шника, который «минировал» госучреждения, его причастность к сотрудничеству с иностранными спецслужбами проверяют

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала гражданина, отправлявшего анонимные электронные письма о ложных заминированиях государственных учреждений в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что 39-летний харьковчанин в течение декабря прошлого года провел по меньшей мере 14 анонимных сообщений о минировании различных объектов. В частности, он «заминировал» Харьковскую областную государственную администрацию, Харьковский апелляционный суд, Международный аэропорт «Харьков», железнодорожные и автомобильные вокзалы, а также торгово-развлекательные центры города.

Псевдоминером оказался специалист в ІТ-сфере, который при отправке анонимных электронных писем использовал специальные компьютерные программы для скрытия своего местонахождение.

Правоохранители задержали злоумышленника по месту жительства после очередного сообщения о минировании.

Мотивами своих преступных действий харьковчанин объяснил, что у него якобы личная неприязнь к украинским властям, а также к правоохранительным и судебным органам.

Решается вопрос о сообщении задержанном о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 и частью 2 статьи 259 («Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно») Уголовного кодекса Украины.

Проверяется возможная причастность злоумышленника к сотрудничеству с иностранными спецслужбами. Поскольку в последнее время к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которые действуют по хулиганским мотивам или развлечения ради, не осознавая до конца все возможные последствия.

«Злоумышленники пытаются посылать сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность. Но правоохранители оперативно устанавливают местонахождение «анонимных террористов», – говорится в сообщении.

За совершение таких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Также злоумышленнику придется компенсировать десятки тысяч гривен государственным и коммерческим учреждениям, понесшим ущерб от его противоправных действий.

Напомним, что в Черкасской области СБУ подозревает троих несовершеннолетних в причастности к ложным сообщениям о заминировании учебных заведений, торговых центров и домов.