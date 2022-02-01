Нардеп Кузьминых, которого НАБУ объявило в розыск за вымогательство, «нашелся»: «Узнал из интернета о моем розыске»

Народный депутат Украины Сергей Кузьминых, которого подозревают в получении взятки, заявил, что не получал повестку на допрос Национального антикоррупционного бюро Украины и удивлен, что объявлен в розыск.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

Как известно, 28 января детективы НАБУ задержали народного депутата от партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых при получении взятки в размере 558 тысяч гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. 31 января Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату. В НАБУ и САП заявили, что нардеп Кузьминых игнорирует вызовы на допрос, после чего НАБУ объявило его в розыск.

«Я, Кузьминых Сергей, с удивлением узнал из интернета о моем розыске, в который меня подало НАБУ. Уважаемые детективы, я не скрываюсь и не имею такого намерения. Глядя на информационное давление, официально сообщаю о готовности участвовать во всех процессуальных действиях», – говорится в сообщении.

Сама же адвокат депутата сообщила в Facebook, что Кузьминых не прибыл 31 января в качестве свидетеля по вызову детектива НАБУ, поскольку находился в больнице, где пребывает до сих пор.

Нардеп утверждает, что ни он, ни его адвокат Лариса Криворучко не получали повестку, хотя адвокат предоставила всю необходимую информацию на официальный электронный адрес НАБУ.

Он выразил готовность и заинтересованность «рассказать, что произошло, и отстаивать свою позицию в суде».

Напомним, что НАБУ опубликовало оперативное видео по делу нардепа Кузьминых, вымогавшего 30% «отката» у продавца медоборудования.