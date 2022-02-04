Действующего судью Славянского райсуда за взяточничество наказали тюремным сроком

Судьи Высшего антикоррупционного суда 4 февраля огласили приговор по делу судьи Славянского горрайонного суда Донецкой области Игоря Минаева, обвиняемого в получении взятки.

Об этом сообщает «Центр противодействия коррупции».

Прокуратура утверждала, что судья Минаев в 2017 году получил взятку в размере 6 тысяч гривен за обещание не привлечь к ответственности и закрыть дело в отношении пьяного водителя.

Минаева приговорили к 5,5 годам тюрьмы, у него конфискуют имущество, а также он не может занимать должность судьи в течение 3 лет после отбытия срока наказания.

«Судья Минаев до сих пор продолжает принимать решение именем Украины. Все потому, что Высший совет правосудия его не отстранил, несмотря на обвинения во взяточничестве», - пояснили в ЦПК.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре уточнили, что приговор вступает в законную силу через 30 дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в Апелляционной палате ВАКС.

Напомним, ранее двое бывших судей киевского райсуда получили по 7 лет тюрьмы за взятку.