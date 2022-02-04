СБУ разоблачила боевика, издевавшегося над военнопленными и гражданскими в тюрьме «Изоляция» в ДНР

Служба безопасности Украины задокументировала преступную деятельность боевика так называемого «Министерства государственной безопасности ДНР», обвиняемого в жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением, в том числе пытках, являющихся нарушением законов и обычаев войны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что преступные действия злоумышленник совершал на территории тюрьмы «Изоляция». Руководил «учреждением» его кум по кличке «Палыч». Его контрразведчики СБУ задержали в Киеве в ноябре прошлого года.

Следователи органов безопасности заочно сообщили боевику о подозрении в совершении преступлений по статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

– ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

– ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В ближайшее время планируется объявить злоумышленника в розыск. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, что ранее начальника «Изоляции» (пытливой тюрьмы «ДНР») Дениса Куликовского задержала СБУ, спецоперацию проводили сотрудники контрразведки. Глава МВД Денис Монастырский рассказал, что именно полицейские передали контрразведке СБУ информацию о местонахождении «Палыча».

Родственники Куликовского заявили, что он якобы в 2019 году бежал в Россию. Но сам «Палич» на суде заявил, что два года жил в Киеве.

Украинский журналист считает, что СБУ сотрудничала с экс-начальником «фабрики пыток».